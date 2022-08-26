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В Украине ликвидировали «вагнеровца» с огромным тюремным сроком

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  • 26.08.2022, 12:10
  • 6,708
В Украине ликвидировали «вагнеровца» с огромным тюремным сроком
Евгений Еременко

В РФ оккупант отбывал наказание за вымогательство.

В Украине ликвидировали завербованного на войну «вагнеровца» - узника Евгения Еременко. Ему оставалось отбывать наказание еще восемь лет.

Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на мать оккупанта.

В 2020 году Еременко попал в тюрьму на 10 лет по делу о вымогательстве. Он отбывал наказание в петрозаводской колонии строгого режима. О вербовке в этой колонии изданию рассказывали один из осужденных и местный адвокат.

В июне Еременко сообщил матери, что его этапируют в другой регион, а в августе к ней пришли двое мужчин, которые представились «от Жени», и передали ей выданное «ЛНР» свидетельство о смерти. В нем говорилось, что Еременко погиб 24 июля в Бахмуте Донецкой области.

Интересно, что мать оккупанта должна была за свой счет забирать тело Еременко. Через несколько дней после похорон, по словам подруги матери Еременко, ей компенсировали 145 тысяч рублей за похороны.

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