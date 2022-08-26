Литовские пограничники развернули в Беларусь рекордное количество мигрантов

Литовские пограничники развернули в Беларусь рекордное количество мигрантов1
- 26.08.2022, 12:12
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Столько нелегалов в этом году на литовско-белорусской границе еще не останавливали.
Литовские пограничники развернули обратно в Беларусь рекордное количество мигрантов. За прошедшие сутки их было 124 человека. Столько нелегалов в этом году на литовско-белорусской границе еще не останавливали, сообщает Delfi.
За минувшие сутки в Латвию из Беларуси пытались попасть 9 мигрантов, в Польшу из Беларуси — 15 человек.
Литва летом 2021 года сумела остановить поток мигрантов, которые шли из Беларуси при содействии белорусских пограничников (осенью их в основном перенаправили в Польшу). С тех пор развернули около 13 тысяч мигрантов (некоторые пытались перейти границу несколько раз). Литовцы начали строить ограждение на границе с РБ. Со второй половины июля 2022-го нелегальных мигрантов, которые шли из Беларуси в Литву, стало заметно больше.
Руководитель литовской Службы охраны госграницы Рустам Любаев назвал белорусских пограничников «вредителями», которые продолжают умышленно повреждать ограждение на границе.