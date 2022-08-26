Путин раскрыл реальные потери российской армии на войне в Украине 1 26.08.2022, 12:16

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Что означает указ об увеличении штатной численности военнослужащих РФ.

Президент РФ Владимир Путин раскрыл реальные потери российской армии, которые необходимо компенсировать.

Такой вывод сделал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, комментируя указ Путина об увеличении штатной численности военнослужащих РФ.

«Можно ли планы Путина об увеличении армии на 137 тысяч считать признанием реальных потерь российской армии? Да. И вот почему. К началу марта мы, используя информацию из сети источников, как на временно оккупированных территориях, так и в Беларуси, стали публиковать свои отчеты о потерях российских оккупантов. Учитывались не только погибших, но и раненных. Со временем приходящая информация уменьшалась, источников становилось меньше и на сегодняшний день публикации посвященные потерям прекратились. В первую очередь именно по этой причине – потеря источников», – отметил эксперт.

По его словам, по состоянию на 30 июля суммарные потери армии РФ составляли 122 тысяч человек.

«Достоверность передаваемой нам информации для формирования общей картины и наших обобщенных данных неоднократно отмечалась благодаря сообщениям высокопоставленных представителей Пентагона», – заявил Коваленко.

Эксперт выразил уверенность, что если бы ведение подсчета не прекратилось, то мы сегодня были бы именно такие данные – от 135 до 140 тысяч.

«А потому, да, я полностью уверен, что этим, довольно нестандартным числом, 137 тысяч, Путин раскрыл реальные потери российских оккупационных войск, которые необходимо компенсировать», – резюмировал Коваленко.

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