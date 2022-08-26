23-летняя брестчанка поймала опытного автовора прямо в своей машине 2 26.08.2022, 12:20

4,752

Она задержала преступника внутри авто до приезда наряда.

В Бресте 23-летняя девушка поймала автовора с поличным, сообщили 26 августа в пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

Сообщается, что девушка припарковала свой микроавтобус на одной из городских автостоянок вечером, но забыла его закрыть. Вспомнив об этом, девушка через какое-то время вернулась к машине и увидела в салоне незнакомого мужчину. Она сразу же позвонила в милицию, но еще задержала преступника внутри авто до приезда наряда.

Преступником оказался 29-летний житель Пинского района. Мужчина в тот же вечер прохаживался по парковке, проверяя не оставил ли кто незапертым авто. Из одной машины он украл сумочку 69-летней брестчанки, в которой было 115 рублей. А у 23-летней девушки хотел украсть кошелек с 240 рублями, но был пойман на месте преступления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».