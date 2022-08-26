23-летняя брестчанка поймала опытного автовора прямо в своей машине

23-летняя брестчанка поймала опытного автовора прямо в своей машине2
- 26.08.2022, 12:20
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Она задержала преступника внутри авто до приезда наряда.
В Бресте 23-летняя девушка поймала автовора с поличным, сообщили 26 августа в пресс-служба УВД Брестского облисполкома.
Сообщается, что девушка припарковала свой микроавтобус на одной из городских автостоянок вечером, но забыла его закрыть. Вспомнив об этом, девушка через какое-то время вернулась к машине и увидела в салоне незнакомого мужчину. Она сразу же позвонила в милицию, но еще задержала преступника внутри авто до приезда наряда.
Преступником оказался 29-летний житель Пинского района. Мужчина в тот же вечер прохаживался по парковке, проверяя не оставил ли кто незапертым авто. Из одной машины он украл сумочку 69-летней брестчанки, в которой было 115 рублей. А у 23-летней девушки хотел украсть кошелек с 240 рублями, но был пойман на месте преступления.