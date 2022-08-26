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Крупнейшему зарубежному проекту «Роснефти» объявили международный бойкот

  • 26.08.2022, 12:23
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Крупнейшему зарубежному проекту «Роснефти» объявили международный бойкот

Банки и трейдерские компании отказываются поставлять сырье и проводить платежи.

Крупнейший зарубежный бизнес «Роснефти» столкнулся с бойкотом международных банков и трейдерских компаний, которые отказываются поставлять сырье и проводить платежи, сообщает finanz.

Индийская Nayara Energy, которую «Роснефть» купила за 3,5 млрд долларов и в которую вложила еще 750 млн долларов для модернизации и расширения бизнеса, не может заключить контракты на поставку нефти с производителями в Канаде, Латинской Америке и Европе, рассказали Reuters источники, знакомые с ситуацией.

С «дочкой» «Роснефти», которая владеет вторым по мощности в Индии НПЗ и сетью из 6 тысяч АЗС, отказались работать трейдеры Gunvor, Vitol и Glencore, а также крупные поставщики сырья: американские Phillips 66 и Occidental Petroleum, испанские Cepsa и Respsol, португальская Petrogal, норвежская Equinor и французская TotalEnergies.

Хотя сама индийская компания, в отличие от «Роснефти», не находится под западными санкциями, транснациональные банки также блокируют операции с ней. В числе отказников - американские Citigroup, Morgan Stanley и JPMorgan, французский BNP Paribas, а также японские Mitsubishi UFJ и Sumitomo Mitsui.

К банковскому бойкоту присоединился также местный индийский HDFC Bank, который вслед за западными финансовыми группами перестал открывать аккредитивы на покупку нефти Nayara Energy.

«Компании становится все сложнее и сложнее», - рассказывает источник Reuters, знакомый с вопросом: «дочка» «Роснефти» не может захеджироваться, а также переживает исход топ-менеджеров, которые начали увольняться после того, как под санкциями оказалась материнская структура. Среди них - главный финансовый директор, отмечает Reuters.

Индийскому НПЗ «Роснефти» требуется в сутки 400 тысяч баррелей сырья. И пока он полагается на поставки с Ближнего Востока, а также российскую нефть, которая течет в Индию с двузначными скидками.

По данным Bloomberg, на середину августа поставки достигли 690 тысяч баррелей в день, хотя до войны - в январе и феврале - составляли не более 30 тысяч баррелей. Рост, таким образом, составил 2200%.

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