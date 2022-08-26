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Правозащитники узнали, что в Крупках на «химии» избивали политзаключенных

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  • 26.08.2022, 12:26
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Правозащитники узнали, что в Крупках на «химии» избивали политзаключенных

Били кулаками и дубинками.

Правозащитники из «Весны» узнали, что в Крупках избивали политзаключенных. Произошло это 23 августа в исправительном учреждении открытого типа № 39. 

Свидетели рассказывают, что приезжали омоновцы. Осужденных на «химию» по политическим мотивам по два человека заводили в ленкомнату, ставили к стене и избивали кулаками, дубинками. Перед этим спрашивали, по какой статье осуждены. Политзаключенных заставляли кричать: «Люблю Лукашенко, люблю ОМОН».

«Некоторых «политических» даже ни разу не ударили, а у остальных — ноги синие», — говорит свидетель. Омоновцы якобы признались, что их «пригласил» начальник ведомства.

По данным правозащитников, в ИУОТ № 39 находится не менее 14 человек, осужденных по политическим мотивам.

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