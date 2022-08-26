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Азербайджанская армия вошла в город Лачин

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  • 26.08.2022, 12:29
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Азербайджанская армия вошла в город Лачин

Населенный пункт с 1992 года находится под контролем непризнанного «Нагорного Карабаха».

Азербайджанская армия сегодня, 26 августа, вошла в город Лачин. Населенный пункт с 1992 года находится под контролем непризнанного Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter.

Он отметил, что Азербайджан также вернул контроль над селами Забух и Сус. Ранее жителей этих населенных пунктов попросили покинуть свои дома до конца месяца. Алиев заявил, что там поселят семьи граждан Азербайджана, покинувших эти места в 1990-х годах.

Что это значит для Азербайджана?

Лачин - маленький городок на юго-западном склоне Карабахского хребта. Именно с него начинается Лачинский коридор, который является единственным наземным путем, соединяющим Армению со столицей непризнанного Нагорного Карабаха. Длинна этого коридора около шести километров.

В 2020 году, после подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России, Лачинский коридор перешел под контроль Баку. До этого момента там размещались российские миротворцы.

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