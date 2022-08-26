Четыре мотива Путина 1 Алексей Копытько

26.08.2022, 12:38

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Фото: Getty Images

Что движет российским диктатором.

Путин издал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил РФ на 137 тысяч человек. С 1 января 2023 года армия РФ должна увеличиться до 2 миллионов 40 тысяч человек, из них 1 миллион 150 тысяч военнослужащих. Поводов несколько.

Четыре мотива кровавого карлика

1. Скрытая мобилизация. Из-за расширенного призыва – потом на контракт. Или сразу на контракт. В таком формате можно представлять не как провал «специальной военной операции», а как укрепление военного могущества. И готовить новенькую волну пришествия.

2. Формально в России де-факто удвоилась сухопутная граница с НАТО. Это требует мер реагирования.

3. Кремлю необходимо иметь запас войск, чтобы в случае чего физически контролировать Беларусь и как минимум Армению, чтобы сохранить позиции на Южном Кавказе.

4. Создаются формальные основания, чтобы в случае новых манипуляций с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей официально интегрировать войска бантустанов в состав армии РФ.

Как действовать Украине

Я не торопился бы высмеивать этот шаг. Учитывая ожидаемое ухудшение социально-экономической ситуации в России, оплачиваемая военная служба может стать хорошим вариантом.

Также это попытка давить на Запад, мол, давайте договариваться, иначе будет еще хуже.

Следует помнить, что эти мероприятия сработают не раньше весны 2023 года. Так что сейчас особенно рефлексировать на них нет смысла. Это будет важно после стабилизации фронта и наступления определенной паузы перед следующим витком, если все последует по этому сценарию.

Поэтому главная задача – убедить в необходимости выделения больших объемов оружия. Чтобы к зиме максимальное количество россиян превратить в лохмотья.

В общем, идеальная иллюстрация: Россия в очередной раз демонстрирует угрозу. Можно либо испугаться, либо нейтрализовать угрозу активными действиями. Будем надеяться, что на этот раз выберут не тот вариант, что всегда.

Алексей Копытько, t.me

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