«Было 10 рублей за баночку сухого шампуня, стало – почти 25 рублей» 2 26.08.2022, 12:42

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В белорусских интернет-магазинах резко подорожала косметика.

В августе myfin.by читательница Екатерина, как обычно, делала покупки на сайте интернет-магазина «Золотое яблоко». Когда собрала корзину с любимой косметикой, обнаружила, что цены заметно выросли. Если сравнивать с июлем, некоторые товары подорожали вдвое. Узнали, что произошло.

«Было 10 рублей за баночку сухого шампуня, стало – почти 25 рублей»

«Золотое яблоко» – интернет-магазин профессиональной косметики и парфюмерии, который представляет продукцию более 700 марок. Наша читательница Екатерина регулярно покупает здесь средства для ухода за волосами. Скриншот с ее стандартной корзиной покупок мы разместим чуть ниже.

Обычно Екатерина приобретает несколько средств французской марки Kérastase и сухой шампунь британского бренда Batiste. В июле за 4 продукта девушка заплатила около 300 рублей. В августе тот же набор косметики уже стоит около 480 рублей. Белоруска очень удивилась таким ценам:

– В целом стоимость каждого товара из моей корзины выросла больше чем на 60%. Сухой шампунь вообще подорожал в 2,3 раза. Посмотрите, было чуть больше 10 рублей за банку, стало – почти 25 рублей!

Купить косметику по новым ценам пока не решилась. Нужно оценить свои финансовые возможности. Может быть, придется подыскивать более бюджетные аналоги.

Скриншот корзины товаров интернет-магазина «Золотое яблоко»: слева – июльские цены, справа – августовские цены

Екатерина попросила нас узнать причину такого скачка цен. Мы связались с пресс-службой «Золотого яблока». Вот что нам ответили.

– На розничную цену товара влияет несколько факторов, основные – цена, по которой поставщик или дистрибьютор продает товар, и средняя цена по рынку на конкретный товар. Мы ежедневно мониторим средние розничные цены по всему рынку, смотрим, как изменились условия поставок, и, исходя из этих данных, формируем рыночную стоимость, аналогичную ценам у других ретейлеров либо ниже. Также постоянно проводим акции для клиентов.

По словам пресс-службы, из Беларуси не ушли крупные бренды, но из-за нестабильной геополитической ситуации в мире и санкций доставлять товары стало намного сложнее – логистические цепочки перестроились. С этим и связано увеличение цен на некоторые товары косметики и парфюмерии. Представители «Золотого яблока» также прокомментировали кейс нашей читательницы Екатерины.

– Отвечая на вопрос вашей читательницы касательно изменения цен на конкретные марки Kérastase и Batiste, мы можем сказать следующее. В ассортименте бренда Kérastase есть как товары, стоимость которых увеличилась, так и товары, стоимость которых снизилась. По нашим подсчетам, цены на продукцию этой марки выросли не более чем на 2% за последние 1,5 месяца. Что касается товаров бренда Batiste, мы долгое время сдерживали рост цен, не увеличивая их до уровня всего рынка. Однако в конечном итоге вынуждены были поднять цены.

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