Украинские воины уничтожили редкий российский ЗПРК «Тунгуска» 4 26.08.2022, 12:49

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Оккупанты пытались спрятать комплекс среди деревьев.

Защитники Харьковщины испепелили редкого российского «зверя» – зенитно-рэкетный комплекс «Тунгуска». Эта система больше не сможет осуществлять противовоздушную оборону подразделений оккупантов.

Соответствующее видео поражения вражеской техники опубликовал СтратКом ВСУ.

Как видно на видео, оккупанты пытались скрыть «Тунгуску» среди деревьев, однако это им не помогло.

«Замечательное видео уничтожения российской «Тунгуски» от группировки войск «Харьков», – говорится в сообщении СтратКома.

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