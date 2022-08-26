Карточки белорусских банков перестанут работать в ночь на субботу
- 26.08.2022, 12:54
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Сбой может затронуть около 10 миллионов банковских карт.
В ночь на 27 августа могут не работать карты некоторых банков, предупреждают белорусов в Банковском процессинговом центре.
Технологические работы на сетевом оборудовании центра планируют провести с 0:00 до 6:00 27 августа.
В работе карт могут быть временные перерывы при оплатах в интернете, сети организаций торговли (сервиса), банкоматах и т. д., подключенных к аппаратно-программному комплексу центра.
Банковский процессинговый центр обслуживает около 10 млн карт белорусских банков.