Карточки белорусских банков перестанут работать в ночь на субботу 26.08.2022, 12:54

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Сбой может затронуть около 10 миллионов банковских карт.

В ночь на 27 августа могут не работать карты некоторых банков, предупреждают белорусов в Банковском процессинговом центре.

Технологические работы на сетевом оборудовании центра планируют провести с 0:00 до 6:00 27 августа.

В работе карт могут быть временные перерывы при оплатах в интернете, сети организаций торговли (сервиса), банкоматах и т. д., подключенных к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает около 10 млн карт белорусских банков.

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