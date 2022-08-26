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История со взрывным устройством в автомобиле РФ на Брестской таможне получила продолжение

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  • 26.08.2022, 13:05
  • 7,512
История со взрывным устройством в автомобиле РФ на Брестской таможне получила продолжение

Стало известно, что на самом деле было в авто.

Утром 26 августа движение в пункте пропуска «Брест» было приостановлено. Пограничники сообщили, что в автомобиле KIA на российских номерах был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Как оказалось, это был GPS-трекер.

Движение было приостановлено на час. В это время на месте работали сотрудники МЧС, саперная группа и следователи.

Как стало известно редакции «Зеркала» от своих источников, найденный предмет оказался GPS-трекером.

Позже в Следственном комитета заявили, что обнаруженный предмет не является взрывным устройством.

Напомним, утром 26 августа Госпогранкомитет сообщил, что в ходе осмотра автомобиля на российских номерах под управлением гражданина России пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5×9 см, который был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сидения.

Движение в пункте пропуска было остановлено на час.

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