«Уровень паники в Крыму превышает все ожидания» 4 26.08.2022, 13:11

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Эксперт оценил ситуацию на оккупированном полуострове.

Серия взрывов во временно оккупированном Крыму вызвала невиданную панику. Однако говорить о приближающейся деоккупации полуострова еще рано.

Об этом заявил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью obozrevatel.com.

По его убеждению, паника на полуострове даже превзошла ожидания. Однако выводы относительно приближения деоккупации Крыма все еще «слишком оптимистичны».

«Я думаю, что это слишком преждевременные и слишком оптимистичные выводы относительно того, что происходит на Крымском полуострове. В то же время должен признать, что уровень паники, который там возник, также несколько превышает ожидания. Можно говорить о политических и стратегических целях, которые Украине удалось достичь, несмотря на то, что наша страна не признает этих ударов. Политический эффект этих акций значительно превысил ожидания, которые были», - отметил Мельник.

Эксперт пояснил, что имеет в виду, говоря о политическом эффекте. По его словам, по классике ведения войны, любые военные действия имеют сугубо военные или военно-политические цели.

«Целью удара по Новофедоровке было уничтожение запасов вооружения и самолетов. В Джанкое, кроме уничтожения запасов, которые там были, ставили цель еще и выведение из строя, по крайней мере временно, транспортной инфраструктуры, подрыв логистической цепочки. Не знаю, насколько рассматривали эту вторую составляющую политического эффекта, но здесь надо признать, что этот удар был чрезвычайно эффективным с точки зрения достижения политических целей», - отметил он.

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