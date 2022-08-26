Дипломатия от слона в посудной лавке 2 Telegram-канал «Письма к дочери»

26.08.2022, 13:13

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Как Лукашенко украинцев «поздравлял».

Российская операция настолько хорошо пошла по плану, что это уже заметило даже российское министерство обороны. Потому что обычно российское министерство обороны не обращает внимание на мелкие детали. Обычно оно рисует картину широкими мазками. Что-нибудь, вроде великого прорыва в районе села Пески, или эпической битвы за село Благодатное.

А тут видишь, прошел буквально какой-то месяц, и российский министр заметил некоторое замедление темпов. И сказал, что операция идет по планам. Вот какие планы есть, по таким она и идет. А что они маленькие и часто меняются, так это все во имя добра, высшего блага и безопасности мирных жителей.

Правда, из-за этой своей переменчивости военные планы вступили в трудноразрешимое противоречие с электоральными. Потому что 11 сентября захваченные украинские области должны были торжественно принять в состав России на едином референдуме. То есть, никто не сомневался, что к 11 сентября будет что принимать. Потому что, согласись, принимать в состав России огрызок Донецкой области, оскорбительно для имперского величия. А еще оскорбительней если принять Херсон, чтобы потом совершить из него отрицательный наступательный маневр. Так что с единым референдумом получилось немножко неудобно.

И все это хождение по плану действует, конечно, угнетающе на единственного союзника. Месяц союзник молчал. Ни одной вербальной интервенции против блока НАТО. Воевал исключительно с урожаем. А когда уже операция зашла совсем далеко, не выдержал и совершил акт дипломатического суверенитета. Поздравил народ Украины с Днем независимости. Продемонстрировал нейтралитет, независимость и свободу воли доступными средствами.

Это вот поздравление, это то, как белорусские власти представляют себе тонкую дипломатию и изящные внешнеполитические маневры. Просто если ты привык жить в виртуальности своего собственного телевизора, то начинаешь думать, что у всех вокруг память как у хлебушка или золотой рыбки. И если сегодня сказать украинцам про мирное небо, то они и не вспомнят, что вчера с этого неба падало им на головы.

Но, конечно, дипломатический маневр вышел таким же изящным, как у слона в посудной лавке. И вместо тонкой дипломатии случился некоторый дипломатический конфуз. Да такой силы, что прокуратуре пришлось вступаться за честь и достоинство и заводить уголовное дело против украинского депутата. Вот дальше надо еще потребовать от украинских властей его выдачи и quest completed.

А еще маневр не оценил и старший союзник. Официальные свидетели имперского величия сразу припомнили белорусским властям все их геополитические игры. На государственном уровне союзник, правда, ничего не сказал. Видимо посчитал, что это ниже его имперского достоинства.

Зато, по удивительно и случайному, конечно, стечению обстоятельств, через несколько часов после поздравления территорию Украины опять обстреляли со стороны Беларуси. После того как долго уже не обстреливали. И, судя по результатам, никакого практического смысла и цели у этих обстрелов не было. Кроме одного. Напомнить союзнику, что хвастать мирным небом не в его компетенции. А ведь сидели бы ровно и молчали, так никто бы и не заметил.

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