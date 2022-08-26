The Economist: Украине и России нужны новые солдаты 4 26.08.2022, 13:21

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Но кто подготовит их быстрее?

Глухое село. Три дымовых гранаты быстро взрываются одна за другой. Когда дым рассеивается, раздаются автоматные очереди. Мужчины в военной форме быстро вбегают в здание, чтобы его зачистить. Автомобили лежат перевернуты. Раненого солдата на носилках в агонии выносят в укрытие.

Это сцена не из Украины, а из Кента, обычно спокойного «Сада Англии». Великобритания помогает Украине тренировать солдат. После шести месяцев войны украинская и российская армия истощены. Их силы растянулись вдоль линии фронта, протяженность которой превышает тысячу километров. Контроль над территориями почти не изменялся на протяжении последних недель. Результат войны частично будет зависеть от того, какая из сторон сможет быстрее восполнить потери и расширить свою армию, приводит статью The Economist «Зеркало недели. Украина».

Украина хочет начать масштабное контрнаступление в ближайшие недели. Для этого ей нужно сформировать полдесятка новых механизированных и танковых бригад, – сказал эксперт Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади. Одна бригада, как правило, состоит из 4 тысяч бойцов. Министр обороны Алексей Резников сказал, что у украинской армии 700 тысяч солдат. А если к ним добавить пограничников и национальную гвардию, общее количество сил достигнет миллиона. Проблема лишь в том, что лишь небольшая часть этих войск имеет навыки и опыт, чтобы вести серьезные бои. И именно поэтому нужны учения за границей.

Великобритания пытается подготовить 10 тысяч украинских рекрутов за 120 дней на относительно безопасных полигонах по всему королевству. Канадских военных тоже можно увидеть возле мест проведения маневров в Кенте. Дания, Эстония, Финляндия, Норвегия, Новая Зеландия и Швеция заявили, что отправят своих инструкторов. До этого времени около 2 тысяч украинских солдат прошли подготовку и отправились в Украину. Подавляющее большинство рекрутов не имеют военного опыта. Их учат базовым тактикам пехоты с утра до позднего вечера. Майор Крэйг Хаттон сказал, что тренировки проходят медленно и тщательно. Особое внимание уделяется овладению навыками по стрельбе и лечению травм в полевых условиях.

У Украины хотя бы много готовых к бою людей. Россия же в более затруднительном положении. Западные чиновники говорят, что более половины российских бригад и других подразделений на территории Украины имеют менее 60% от начальной живой силы и техники, что делает их «неэффективными» в выполнении поставленных задач. Владимир Путин не хочет формально объявлять войну, что позволило бы отправлять на фронт молодых мужчин со всей России. Он ищет добровольцев, а для этого нужно предлагать большие выплаты.

Около половины регионов России формируют таким образом батальоны. В некоторых местах манипулируют местной национальной гордостью, чтобы сформировать боевые единицы. Многие новые батальоны подчиняются Третьему армейскому корпусу, который базируется в Мулино близ Нижнего Новгорода. Однако The Economist пишет, что терминология вводит в заблуждение. Армейский корпус обычно насчитывает 15-20 тысяч солдат. Новый российский корпус значительно меньше. По словам Тома Буллока из разведывательной фирмы Janes, даже термин «добровольческий батальон» тоже употреблен неправильно. Он указывает на пример батальона «Тигр» из Приморского края. Только 65 бойцов этого батальона прошли подготовку, прежде чем их отправили в Ростов на границу Украины. Там их дополнили 130 абсолютно «зеленых» бойцов.

Эти новые подразделения лучше подготовлены и обеспечены, чем многие из тех, кого Путин бросил в бой в апреле и мае. По словам эксперта Королевского колледжа Лондона Роба Ли, тогда россиян отправляли на войну против Украины после нескольких дней подготовки. Однако новые отряды тоже не могут быть ударной силой. Теоретически батальоны Третьего армейского корпуса РФ должны были проходить обучение в течение нескольких недель. Но жалобы в социальных сетях свидетельствуют, что, по крайней мере, часть из них готовили всего неделю. Стандарты тоже сильно упали.

«Многие из тех, кого набрали в корпус, старые, больные или в плохой физической форме», - сказал Буллок.

Вместо этого украинские рекруты, которых тренируют в Британии, - это в среднем 20-летние ребята. И они проходят несколько недель военной подготовки. Конечно, это не может сравниться с двумя-тремя месяцами тренировок для пехотинцев, которые проходят американские и европейские солдаты. Но качество инструктажа в Британии, скорее всего, гораздо выше, чем в Мулино.

Британские тренировки сосредоточены на методах ведения боев в городах, в которых украинские солдаты будут участвовать при попытках освободить Херсон или защитить Бахмут. Городские бои очень разрушительны. Британские инструкторы пытаются научить солдат сражаться так, чтобы не оставить инфраструктуру в руинах.

«Это родина украинцев, они хотят сохранить свои дома», - сказал бригадный командир Джастин Стенхаус.

Британские тактики смешивают с украинскими. А инструктаж адаптируют к разведывательной информации, поступающей с фронта. Некоторые из тренированных в Британии солдаты сформируют новые резервные бригады, остальных отправят на передовую для пополнения потерь. Британский генерал сказал, что существует угроза, что многие из этих не до конца подготовленных украинских солдат будут ранены или убиты. Потому что им не хватает опыта и закалки. Кроме того, одних бойцов недостаточно. Может возникнуть дефицит бронемашин, боеприпасов и офицеров. Даже наиболее мотивированным и тренированным пехотинцам нужна защита, огневая сила и лидерство.

Однако положение Украины хотя бы в вопросе живой силы уверенно улучшается. 29 августа министры обороны ЕС обсудят возможность запуска еще одной тренировочной миссии для украинской армии. Россия же выходит на плато. Мобилизация добровольцев позволила ей собрать достаточное количество бойцов, чтобы поддерживать медленное продвижение на Донбассе и защитить линию обороны на юге. На Западе также предостерегают, что значительная часть раненых российских солдат, которых десятки тысяч, могут вернуться в строй. Но Ли указывает на накопление долгосрочных проблем России. Большинство отчаянных или мотивированных солдат уже подали рапорты на увольнение.

Более того, призывников в этом году почти не тренируют, потому что все лучшие офицеры на войне против Украины. И, очевидно, в этом году будет значительно меньше желающих подписать контракт. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше будут эти проблемы. Эксперт аналитического центра RAND Дара Массикот считает, что даже если Путин объявит о начале мобилизации в России, пройдут месяцы, а может даже год, прежде чем это повлияет на ситуацию на фронте. Также количество не обязательно определяет ход истории. Солдаты, защищающие выживание своей страны, более мотивированы. Майор Хаттон, тренирующий солдат уже 30 лет, сказал, что был поражен рабочей этикой украинских военных.

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