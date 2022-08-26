В Беларуси объявлен «день ржавой воды»?3
- 26.08.2022, 13:25
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О проблеме сигнализируют жители многих городов.
Сегодня в стране объявлен «всебеларусский день ржавой воды», пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
В поселке Свислочь такая жидкость, которая в жировках называется водой, течет стабильно раз в неделю, с января.
Жители Бобруйска сегодня с утра наслаждаются кока-колой по цене водопроводной воды÷.
В поселке Дружный служба 115 утверждает, что проблем с водой нет и жалоб не поступает.