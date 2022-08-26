закрыть
26 августа 2022, пятница, 13:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси объявлен «день ржавой воды»?

3
  • 26.08.2022, 13:25
  • 1,512
В Беларуси объявлен «день ржавой воды»?

О проблеме сигнализируют жители многих городов.

Сегодня в стране объявлен «всебеларусский день ржавой воды», пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

В поселке Свислочь такая жидкость, которая в жировках называется водой, течет стабильно раз в неделю, с января.

Жители Бобруйска сегодня с утра наслаждаются кока-колой по цене водопроводной воды÷.

В поселке Дружный служба 115 утверждает, что проблем с водой нет и жалоб не поступает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный
«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин