Путин постепенно теряет власть 1 26.08.2022, 13:28

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Подготовка преемника будет согласована с «элитой» РФ.

Российский диктатор Владимир Путин может в ближайшее время отойти от дел. При этом это может произойти не обязательно по собственному желанию Путина – на него могут надавить российские элиты.

Такое мнение высказал руководитель отдела региональной политики Национального института стратегических исследований, аналитик Алексей Ижак, пишет «Новое время». По его словам, вероятнее всего смена власти в РФ произойдет так же, как это было во время распада Советского Союза. Тогда сначала произошла управляемая смена власти и политики, а потом всё из-за ряда обстоятельств вышло из-под контроля.

Аналитик считает, что Путин может сам подготовить своего преемника. Но его кандидатуру он будет согласовывать с российской элитой.

«Потом возникнет такая ситуация, как, например, в современном Казахстане. Когда, казалось, идеально проведенный транзит с уходом патриарха завершится кризисом. Однако, сейчас Россия ориентируется именно на такой сценарий, когда патриарх отходит от кресла президента, однако возглавляет Совет безопасности и обороны и контролирует силовые структуры, еще и, вероятно, квоту в парламенте», – пояснил эксперт.

В то же время аналитик не исключает варианта, что при реализации такого плана смены власти в РФ что-то может пойти не так. Ведь сейчас российская система власти достаточно напряженная. Кроме этого, разные представители элиты могут «иметь зуб» друг на друга, ведь они неоднократно друг против друга совершали различные преступления.

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