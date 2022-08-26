закрыть
26 августа 2022, пятница, 13:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Полину Шарендо-Панасюк в новой колонии поместили на 20 суток в карцер

3
  • 26.08.2022, 13:35
Полину Шарендо-Панасюк в новой колонии поместили на 20 суток в карцер
Полина Шарендо-Панасюк

Режим продолжает давление на активистку «Европейской Беларуси».

Муж активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк Андрей Шарендо сообщил в Facebook, что женщину в колонии №24 поместили в штрафной изолятор. 10 суток наказания Полина уже отбыла, остается еще 10 суток.

До этого Полина Шарендо-Панасюк отбывала срок в гомельской колонии №4, где ее также неоднократно помещали в штрафной изолятор. Кроме карцера, активистку «Европейской Беларуси» лишали встреч и передач, которых нельзя лишить по закону.

В этом году, когда Полину переводили в колонию после второго суда, родственникам не прислали уведомления о прибытии Полины, которое должны прислать в течение трех дней после перевода. Больше месяца Полину искали через адвоката. Она нашлась в женской исправительной колонии №24 (Заречье), куда ее перевели из СИЗО №3 Гомеля. В июле, после ее перевода, муж Полины Андрей Шарендо также сообщал, что в колонии она 20 суток провела в штрафном изоляторе.

Напомним, что 7 апреля Полине добавили еще 1 год колонии к основному сроку. Такое решение назначил судья суда Железнодорожного района Гомеля Николай Круподеров. Активистку «Европейской Беларуси» судили в закрытом режиме за якобы нарушение ч. 2 ст. 411 УК («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»).

В неволе Полина остается уже больше года. Еще в прошлом году судья Евгений Бреган приговорил Полину к 2 годам заключения по трем статьям Уголовного кодекса.

Против Андрея Шарендо также завели несколько уголовных дел, но ему удалось уехать из Беларуси. Семью активистов лишили арендного жилья.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный
«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин