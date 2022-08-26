Полину Шарендо-Панасюк в новой колонии поместили на 20 суток в карцер 3 26.08.2022, 13:35

Полина Шарендо-Панасюк

Режим продолжает давление на активистку «Европейской Беларуси».

Муж активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк Андрей Шарендо сообщил в Facebook, что женщину в колонии №24 поместили в штрафной изолятор. 10 суток наказания Полина уже отбыла, остается еще 10 суток.

До этого Полина Шарендо-Панасюк отбывала срок в гомельской колонии №4, где ее также неоднократно помещали в штрафной изолятор. Кроме карцера, активистку «Европейской Беларуси» лишали встреч и передач, которых нельзя лишить по закону.

В этом году, когда Полину переводили в колонию после второго суда, родственникам не прислали уведомления о прибытии Полины, которое должны прислать в течение трех дней после перевода. Больше месяца Полину искали через адвоката. Она нашлась в женской исправительной колонии №24 (Заречье), куда ее перевели из СИЗО №3 Гомеля. В июле, после ее перевода, муж Полины Андрей Шарендо также сообщал, что в колонии она 20 суток провела в штрафном изоляторе.

Напомним, что 7 апреля Полине добавили еще 1 год колонии к основному сроку. Такое решение назначил судья суда Железнодорожного района Гомеля Николай Круподеров. Активистку «Европейской Беларуси» судили в закрытом режиме за якобы нарушение ч. 2 ст. 411 УК («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»).

В неволе Полина остается уже больше года. Еще в прошлом году судья Евгений Бреган приговорил Полину к 2 годам заключения по трем статьям Уголовного кодекса.

Против Андрея Шарендо также завели несколько уголовных дел, но ему удалось уехать из Беларуси. Семью активистов лишили арендного жилья.

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