В Чечне массово отказываются ехать на войну против Украины 26.08.2022, 13:42

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Кадыров идет на отчаянные шаги.

В Чечне пытаются сформировать новый полк кадыровцев. Но мужчины массово отказываются вступать в него, чтобы идти воевать в Украину. Даже несмотря на то, что это фактически единственная возможность в республике заработать денег.

Об этом «24 каналу» рассказал спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев. Хотя и раньше Кадыров беспокоился о способности контролировать своих военных в Украине.

Белокиев рассказал, что чеченцы не хотят воевать в Украине и вступать в новый кадыровский полк.

«Многие спрашивали, поддерживает ли народ Чечни войну в Украине? Хочет ли народ Чечни воевать за Россию против Украины? Вот это самый яркий ответ от народа Чечни», – отметил представитель батальона имени Шейха Мансура.

По словам Белокиева, Кадыров прибегает к отчаянным шагам, чтобы заставить мужчин вступать в новый полк.

«Кадыров лишает семьи социальных выплат. И в большей степени лишает женщин, чтобы мужчины шли воевать», - заметил он.

Белокиев также рассказал, что спикер кадыровского парламента Магомет Даудов заявил: Кадыров лично из своих средств выделил примерно 20 миллиардов на войну.

«Но почему-то вопрос не стоит, откуда у Кадырова эти деньги. А он их просто украл у народа. Затем маленькую часть из этих украденных средств в форме подачек выделяет на субсидии, социальные выплаты, на незначительные строительства и т.д. За это он требует абсолютной преданности, чтобы люди шли и гибли на войне в Украине», – подчеркнул представитель батальона имени Шейха Мансура.

Он подчеркнул, что служба в армии является едва ли не единственным социальным лифтом для людей, чтобы заработать денег. И это только для мужчин.

«Потому что женщины, как правило, в этом мире массово не идут на военную службу. Они идут в науку, медицину, педагогику и т.д. Но в Чечне для женщин полная безработица», – отметил Белокиев.

Соответственно, по его словам, тем, что Кадыров лишает семьи социальных выплат, он держит народ за горло и побуждает поступать так, как требует Кремль.

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