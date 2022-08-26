Украинцы захватили оружие, разработанное в Беларуси 26.08.2022, 13:47

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Речь идет о гранатомете РПГ–32.

Украинцы захватили оружие, частично разработанное в Беларуси. Новость об этом появилась еще несколько дней назад, но тогда делался упор на то, что оружие российское. Однако на самом деле разработка совместная.

Речь идет о гранатомете РПГ–32 – настолько современном, что даже на вооружении самой России он еще не состоит. Украинский военный сайт «Милитарный» показал видео, на котором украинские военные осваивают новый тип оружия, пишет The Village Беларусь.

Этот гранатомет разрабатывало российское предприятие «Базальт» по заказу армии Иордании и на деньги иорданского королевского правительства. По контракту предполагалась не только разработка самого оружия, но также и строительство в Иордании завода по его выпуску.

РПГ-32, получивший в Иордании название «Хашим» (позже его переименовали в «Нашшаб»), позволяет стрелять гранатами разного калибра и типа. Гранатомет может и пробивать броню танков, и поражать скопление живой силы благодаря термобарическим боеприпасам. Дальность стрельбы — до 700 метров.

Что в гранатомете белорусского? Дневной оптический прицел 1П81 (он же GS-1DN по иорданской номенклатуре) разработан на нашем «БелОМО», также белорусское предприятие разработало и прицел с баллистическим вычислителем и лазерным дальномером ГПД-1 (он же GS-2R).

Прицел ведет автоматический расчет углов прицеливания и смещение прицельной марки в соответствии с измеренной температурой окружающей среды, дальностью до цели и заданным типом используемого боеприпаса. Может комплектоваться вкручиваемой в прицел спереди съемной тепловизионной насадкой, а также съемной насадкой ночного видения. Баллистический вычислитель обеспечивает расчет необходимых поправок во всем диапазоне дальностей эффективного применения гранатомета, достигающем 700 метров. На Западе такого рода прицелы применяются только на гораздо более дорогих противотанковых комплексах типа NLAW, занимающих промежуточное положение между РПГ и ПТРК.

Для самой России гранатомет оказался слишком сложным и дорогим, его не приняли на вооружение. «Независимое военное обозрение» даже писало, что и надобности в РПГ-32 у России нет, потому что «сейчас в России разрабатывается новый гранатометный комплекс, который, наверное, будет способен уничтожить бронетехнику как класс» — якобы это будет «абсолютное оружие поля боя».

Ничего подобного Россия пока не изобрела, зато в Иордании завод по его выпуску действительно построили: компания называется JADARA Equipment & Defence Systems. На ее сайте подробно рассказано про гранатомет, упомянуты и белорусские прицелы — хотя про их разработчиков не упоминают.

У кого же тогда украинские войска могли захватить гранатомет, если у самих россиян его нет? «Зеркало» предполагает, что ВСУ захватили его у какого-нибудь подразделения, формально не относящегося к российской армии. Например, у бойцов ЧВК Вагнера, или 141-го полк имени Ахмата Кадырова, или батальона «Юг», или СОБР «Ахмат» (три последних группировки обиходно именуют «кадыровцами»). Все они действительно могут иметь оружие, отличное от стандартов российской армии.

А за месяц до начала войны сообщалось, что СБУ зафиксировало применение РПГ–32 боевиками непризнанных «ЛНР/ДНР». Поставить партию современных гранатометов этим «ополченцам народной милиции» вполне могли и из России.

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