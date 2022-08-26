Ученые обнаружили в Боснии необычные древние фибулы 26.08.2022, 13:45

Поселение со странными предметами было основано в 1300 году до н. э.

Археологические раскопки могильника Копило в центральной Боснии обнаружили новые формы украшений в нескольких могилах бронзового века. Об этом пишет Тhe Нistory Вlog.

Копило — это поселение на вершине холма примерно в 40 милях к западу от Сараево, которое было основано около 1300 г. до н. э. Это был фермерский поселок на плато на высоте 2000 футов над уровнем моря, который постоянно был заселен на протяжении тысячи лет. Найдены скелеты свиней, крупного рогатого скота и коз, что свидетельствует о животноводстве. Культура доиллирийского бронзового и железного веков, заселившая это место, была известна своей сетью укрепленных поселений на вершинах холмов и металлургическими навыками , но ее погребальные обычаи были малоизвестны. Раскопки на Копило ведутся с 2019 года, но до 2021 года было найдено только две гробницы.

Некрополь поселения был окончательно обнаружен в 2021 году. В этом году весь могильник был систематически раскопан и задокументирован. Гробницы были построены из камня, окруженного внешним каменным кольцом. В каждом было от двух до пяти погребений. Некрополь постоянно использовался с 11 по 5 век до н.э. Археологи раскопали 46 могил с останками 53 человек. Их хоронили на боку в положении скорченного захоронения со слегка согнутыми ногами и руками. У изголовья умершего часто закапывали небольшой сосуд. Ранние исследования остеологических останков показывают непропорционально большое количество детей младшего возраста, что указывает на высокий уровень детской смертности. Погребальный инвентарь включает глиняную посуду, бронзовые украшения, стеклянные бусы и железное оружие.

Украшения включают в себя бронзовые фибулы невиданной ранее формы. В дополнение к новым формам украшений, впервые представленным в настоящее время, археологи также обнаружили некоторые из самых ранних обработанных железных предметов в Боснии, доказывая, что металлургия железа была активна на этом месте еще в 9-8 веках до нашей эры.

Погребения включают как кремацию, так и погребение, что очень необычно для Европы бронзового века. Есть также свидетельства того, что кости перемещались с течением времени, вероятно, когда могилы были вновь открыты для более поздних погребений, поскольку было несколько двойных и даже тройных захоронений.

Останки скелета будут подвергнуты основному изотопному анализу и анализу древней ДНК, чтобы определить любые родственные связи между мертвыми, где они родились и выросли, что они ели и какими болезнями страдали.

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