Украинский эксперт: Для Лукашенко нет выгодных исходов 1 26.08.2022, 13:58

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Белорусские военнослужащие отлично проинформированы о судьбе своих российских коллег.

Украинский эксперт Евгений Магда отмечает в комментарии для «Телеграфа», что пока Лукашенко продолжает оставаться у власти, с ним остается и проблема – не станет ли белорусская армия частью сил вторжения.

«Прогнозы звучат разные, но мне кажется, что если этого не случилось полгода назад, то вряд ли случится вообще. Нет при таком раскладе выгодных для Беларуси исходов. Как нет, впрочем, и возможностей», – считает эксперт.

Он отмечает, что белорусские военнослужащие отлично проинформированы о судьбе своих российских коллег, которые гибнут на украинской земле десятками тысяч. А белорусское общество, в отличие от российского, не поддерживает войну с Украиной, подчеркивает Евгений Магда.

«Конечно, мы не можем полагаться исключительно на обещания белорусских генералов. Ситуация в конце февраля показала, что их слова (и министра обороны, и руководителя погранслужбы, с которыми общались украинские коллеги) ничего не стоят. Что они не контролировали и не контролируют ситуацию на своей территории. При этом надо понимать, что вторжение в Украину белорусских войск будет для Беларуси самоубийством – как с военной, так и с политической точки зрения. Потому что дальнейшее развитие событий может привести к потере Лукашенко власти. И мне кажется, он отлично это понимает», – резюмирует эксперт.

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