Украинские морпехи ликвидировали БМД, танк и артиллерийскую систему «Мста-Б» оккупантов 1 26.08.2022, 14:01

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Удары по врагу были нанесены в Донецкой и Херсонской областях.

Украинские воины продолжают наносить потери российским оккупантам. В Донецкой и Херсонской областях 25 августа защитники Украины из подразделений морской пехоты ликвидировали около 20 захватчиков.

Также уничтожено немало дорогостоящей техники и вооружения. Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

«На Херсонском направлении морпехи уничтожили 1 БМД и 5 российских оккупантов. На Донецком направлении наши воины надежно держат оборону, за прошедшие сутки они уничтожили 3 оккупанта и подбили 1 танк», – рассказали в ВМС ВСУ.

Также морпехи вместе с артиллеристами уничтожили российскую артиллерийскую систему «Мста-Б».

«Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего враг потерял 10 человек живой силы и 1 артиллерийскую систему "Мста-Б". Окончательные потери врага уточняются», – отметили украинские защитники.

Они также обнародовали фото с последствиями ювелирной работы по скоплению оккупантов.

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