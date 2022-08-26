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Мозырский автопарк превращается в кладбище автобусов

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  • 26.08.2022, 14:03
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Мозырский автопарк превращается в кладбище автобусов

А в это время чиновники отчитываются о несуществующих поставках.

О проблемах мозырского автопарка, который из-за изношенности автобусов не справляется с обслуживанием горожан, «Флагшток» рассказывал в феврале 2022 года. Однако ситуацию не смогли исправить даже летом, когда пассажиропоток значительно упал. Местные жители продолжают жаловаться на то, что, несмотря на расписание, свой автобус приходится ждать часами. В ответ директор филиала Сергей Кашевич рассказал о том, что доля подвижного состава, который полностью выработал свой ресурс, составляет 80%.

В августе фото с площадки мозырского автопарка были опубликованы в паблике «Автобусы Беларуси». Благодаря им можно понять, в каком состоянии сегодня находится большинство используемой техники.

На фото можно увидеть как минимум 9 автобусов, которые не в состоянии выйти на рейс. Некоторые автобусы уже не подлежат восстановлению, однако продолжают находиться на территории предприятия.

Давая оценку ситуации в Мозыре, месяц назад генеральный директор ОАО «Гомельоблавтотранс» Дмитрий Старостенко рассказал и о закупке новой техники:

— У нас не хватает подвижного состава, чтобы в полном объеме выполнять потребности населения в пассажирских перевозках. В прошлом году мы получили 14 машин городских и пригородных. В этом году в октябре мы ожидаем поступление еще 12 машин.

На днях в ОАО «Гомельоблавтотранс» прошло заседание наблюдательного совета, на котором присутствовал заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. По его итогам пессимистическая статистика оказалась переиначена, и теперь 14 закупленных еще в прошлом году автобусов фигурируют уже как закупка текущего года. Прибавив к ним 12 автобусов, которых поступят только в октябре, и 15 приобретенных подержанных автобусов, пропагандисты сообщили, что с начала года автопарк «Гомельоблавтотранса» пополнили 29 автобусов.

Как пояснили читатели, знакомые с ситуацией, задержка с поставкой прошлогодних автобусов произошла по вине производителя. МАЗ сосредоточился на выполнении заказов для российского рынка. В это время отечественные автопарки были вынуждены ждать, пока до них дойдет очередь, выживая за счет использования отработавших свой срок автобусов.

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