Пионтковский назвал имя нового «переговорщика» от Путина 22 26.08.2022, 14:10

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АНДРЕЙ ПИОНТКОВСКИЙ

Глава Кремля отчаянно хватается за жизнь.

Россияне хотят переговоров с Украиной из-за изменения ситуации на поле боя, поэтому диктатор Путин ищет себе «переговорщика». Изначально им был президент Франции Макрон, затем турецкий лидер Эрдоган. Сейчас выбор может пасть на главу Китая Си Цзиньпина.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист, проживающий в США, Андрей Пионтковский.

Эксперт считает: Путин надеется, что переговорщики принесут ему «мир», а сам он «отчаянно хватается за свою жизнь».

«Сначала такими посредниками были Макрон, Шольц и Драги - эта тройка, которую он послал [в Украину] с «итальянским планом». Тогда у Путина было множество амбиций. Первым пунктом было предложено прекращение огня, вторым - двусторонние переговоры о «противоречивых территориях» России и Украины», - отметил Пионтковский.

Кремлевский план, предусматривающий сохранение за врагом оккупированных территорий, провалился.

«Тогда Путин поняли, что это было неудачей. Он «нанял» другого переговорщика - господина Эрдогана. Однако он взял за это огромную геополитическую цену», - добавил он.

Сейчас, по мнению Пионтковского, Путину нужен еще один переговорщик, гарантирующий ему жизнь - это президент КНР Си Цзиньпин.

«Китай уже не заинтересован в продолжении этой бессмысленной войны. Господин Си может гарантировать Путину безопасную старость в одном из Даосских монастырей на территории Китая», - добавил Пионтковский.

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