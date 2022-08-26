Синоптики предупредили белорусов о жаре 7 26.08.2022, 14:18

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В Минске максимальная температура воздуха достигнет +31°С.

Эта рабочая неделя была очень жаркой, выходные ожидаются такими же. На субботу, 27 августа, объявили оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет Минприроды.

«В дневные часы 27 августа, в субботу, на большей части территории Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30…+32°С, Минске максимальная температура воздуха достигнет +30…+31°С», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 26 августа, как и несколько последних дней подряд, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за жары.

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