Секретный отчет НАТО: После взрывов Россия выводит свои истребители из Крыма 2 26.08.2022, 14:25

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На данный момент уже 10 самолетов переброшены на территорию РФ.

Российская армия после взрывов в оккупированном Крыму начала выводить с полуострова свои истребители, которые там дислоцировались. Такие меры предпринимаются с целью предотвратить дальнейшие атаки со стороны Украины.

Об этом сказано в секретном отчете НАТО от 22 августа, который оказался в распоряжении Business Insider. На данный момент уже 10 самолетов РФ переброшены из Крыма на территорию РФ: шесть истребителей Су-35С и четыре перехватчика МиГ-31БМ.

«Россия, скорее всего, рассредоточит свои военно-воздушные силы в Крыму, чтобы предотвратить дальнейшие атаки Украины», – сказано в отчете.

Несмотря на эти маневры, крымский аэродром Бельбек под Севастополем остается «самым важным аэродромом России для обеспечения авиационной поддержки на юге Украины и над Черным морем», пишут представители разведки НАТО. Там до сих пор дислоцировано около 32 российских истребителей. В основном это истребители Су-27, но есть и небольшое количество современных Су-35С и МиГ-31БМ, базирующихся в Бельбеке.

Россия также увеличила количество своих тактических зенитно-ракетных комплексов в Крыму для противодействия дальнейшим атакам Украины, например, беспилотников.

«Украинские беспилотные летательные аппараты являются сложной целью для российских систем ПВО», – говорится в докладе НАТО.

Напомним: 9 августа на авиабазе ВС РФ «Саки» в Новофедоровке в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Оккупационные "власти" полуострова объявили чрезвычайное положение и эвакуацию населения. Официально Минобороны РФ сообщило, что на аэродроме была детонация боеприпасов. При этом в результате более половины авиации Черноморского флота страны-агрессора было выведено из строя. Такие данные на условиях анонимности озвучил представитель западной разведки, отметив, что Украина в настоящее время последовательно добивается «кинетического эффекта» глубоко в тылу России.

Также 17 августа в ГУР Минобороны Украины сообщили, что после взрывов на ряде военных объектов России в Крыму оккупанты начали срочное перемещение своей авиации вглубь полуострова и на аэродромы постоянного базирования на территории РФ. Был зафиксирован, в частности, перелет по меньшей мере 24 самолетов и 14 вертолетов.

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