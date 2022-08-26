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«На каждого ребенка должно быть два квадратных метра»

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  • 26.08.2022, 14:27
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«На каждого ребенка должно быть два квадратных метра»

В Беларуси изменили правила наполняемости школьных классов.

В этом учебном году школу ждет немало нововведений. Одно из них — изменение наполняемости классов. Если раньше она была четко прописана, то теперь будет высчитываться исходя из величины школьных помещений.

Немало школьных нововведений в 2022—2023 учебном году связаны с тем, что в силу вступил новый Кодекс об образовании. В старом документе наполняемость была строго прописана: в начальной школе, например, в классе могло заниматься максимум 20 учеников, в 5−6 классах — 25 (в гимназиях 20).

— Но в то же время мы видим, что строятся новые жилые микрорайоны. Их, как правило, заселяют молодые семьи. Учреждения образования, которые здесь работают, принимают детей в две смены. При этом наполняемость классов здесь превышает 20−25 учащихся, — отметила Ирина Каржова, замначальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Минобразования.

По нормам новой редакции Кодекса об образования единых цифр больше не будет. Наполняемость начнут рассчитывать исходя из потребностей учебного заведения и величины кабинетов.

— Это не значит, что с этого учебного года классы будут по 34−40 человек. Никоим образом. Здесь действуют санитарные нормы и правила, которые установлены постановлением Совмина. В нем четко прописано: в классе может быть такое количество учащихся, чтобы на каждого ребенка в помещении было два квадратных метра, — рассказала Ирина Каржова. — Учитывая, что на второй и третьей ступени образования учащиеся переходят из одного кабинета в другой, все учебные кабинеты, которые задействованы для организации образовательного процесса, должны соответствовать этому требованию.

По словам представителя Минобразования, если помещения в школе маленькие, то и наполняемость в классах должна быть меньше. Если же площади позволяют посадить 26−28 учащихся, то классы могут быть и такими.

При этом Ирина Каржова успокоила родителей: по сорок человек в классах не будет.

— У нас нет проектов учреждений образования, которые бы позволяли столько детей посадить, — сказала специалист.

При этом Ирина Каржова успокоила родителей: по сорок человек в классах не будет.

— У нас нет проектов учреждений образования, которые бы позволяли столько детей посадить, — сказала специалист.

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