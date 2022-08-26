Ученые: Динозавры «с птичьим тазом» были одними из первых социальных животных 2 26.08.2022, 14:36

Они жили стадами.

Исследователи из Института эволюционных исследований в Йоханнесбурге и Музея естественной истории во время раскопок в Южной Африке обнаружили «костное ложе», сформированное из множества частей скелетов лесотозавров, перемещенных и сложенных вместе. Анализ окаменелостей предполагает, что лесотозавры жили стадами, которые бродили по древнему суперконтиненту Пангея, пишет «Хайтек».

Во время раскопок, проведенных с 2009 по 2015 год, исследователи обнаружили останки не менее 17 лесотозавров, которые были захоронены вместе примерно в одно время. Исследователи отмечают, что до недавнего времени эти динозавры считались довольно редкими животными в этих экосистемах. Высокая концентрация останков в одном месте, как полагают ученые, подтверждает, что они перемещались стадами.

Исследователи считают, что жизнь в стаде помогала этим динозаврам защищаться от хищников, также как это происходит у современных животных. Групповое взаимодействие уменьшает риск внезапного нападения, кроме того, крупное стадо кажется более устрашающими для хищников.

Исследуя окаменевшие кости, ученые также смогли восстановить особенности поведения этих животных. Анализ показал, что лесотозавр быстро рос, пока не достигал репродуктивной зрелости. После этого в возрасте от двух до четырех лет он вкладывал больше энергии в размножение, чем в рост.

Лесотозавр — один из первых видов птицетазовых динозавров, которые распространились в начале юрского периода. Это был относительно небольшой двуногий динозавр по сравнению с некоторыми из его потомков, и его длина составляла около двух метров. Исследователи отмечают, что открытие у этих примитивных птицетазовых признаков социального поведения делает их самыми первыми социальными динозаврами.

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