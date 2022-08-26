ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту: зрелищные кадры 7 26.08.2022, 14:42

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В районе моста слышны мощные взрывы и поднимается дым.

Сегодня, 26 августа, появились сообщения, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Антоновскому мосту. Чуть позже местные жители начали публиковать видео, на которых зафиксированы «прилеты».

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

После 13:00 в сети появились сообщения, что в Херсоне слышны взрывы. Впоследствии стало известно, что это Вооруженные силы Украины нанесли удар по стратегическому объекту – Антоновскому мосту.

Жители города опубликовали видео, на котором видны моменты «прилета» и дым после взрывов.

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