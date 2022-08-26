В Беларуси с 1 сентября подорожают сигареты 26.08.2022, 14:46

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Некоторые — на 20 копеек.

В Беларуси с 1 сентября снова подорожают некоторые виды сигарет. Министерство по налогам и сборам опубликовало новые цены, которые ранее задекларировали производители и импортеры табачных изделий.

«Гродненская табачная фабрика «Неман» на 15 копеек поднимает цену Kent Crystal Blue до 3,95 рубля. На такую же сумму, но до 3,85 рубля подорожают Rothmans of London Blue. На 20 копеек до 3,9 рубля увеличился стоимость некоторых видов Rothmans Click.

«Табак-инвест» увеличивает на 5-10 копеек цену сигарет «Корона». Подорожают почти все наименования данной марки. Стоимость сигарет «Форт» увеличится на 5 копеек до 1,7 рубля. Camel Supercompact Blue подорожают на 15 копеек до 3,9 рубля, а Camel Supercompact Аctivate Ruby — на 20 копеек до 3,95 рубля.

«Беларусьторг» увеличит на 15 копеек до 5,5 рубля стоимость некоторых AROMA RICH. На такую же сумму подорожают три вида RICHMOND. Они будут стоить 6,15 рубля. Сигареты Kiss прибавят в цене 10 копеек до 3,6 рубля.

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