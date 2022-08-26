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СБУ объявила подозрение Кадырову и двум его приспешникам

  • 26.08.2022, 14:52
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СБУ объявила подозрение Кадырову и двум его приспешникам
Рамзан Кадыров
Фото: EPA

Собраны безоговорочные доказательства военных преступлений.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и два его ближайших приспешника получили подозрение за преступления в Украине.

Об этом сообщает СБУ.

В СБУ отмечают, что собрали безоговорочные доказательства военных преступлений со стороны:

Рамзана Кадырова, главы Чечни;

Даниила Мартынова, заместителя начальника управления федеральной службы войск Нацгвардии РФ в Чечне;

Хусейна Межидова, командира тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона «Юг»46 отдельной бригады оперативного назначения северо-кавказского округа войск Нацгвардии РФ.

Кадыров

В феврале-марте он лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей.

Мартынов

В прошлом был спецназовцем ФСБ. А сейчас отвечает за подготовку личной охраны Кадырова после того, как тот отказался от охраны ФСБ.

5 марта Мартынов лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната. Именно он приказал:

взять в заложники около 500 человек (пациенты диспансера, персонал и местные жители), среди которых - более сотни лежачих больных;

заминировать подходы к зданию, а сам интернат превратить в огневую позицию оккупантов.

Межидов

По его приказу с 25 февраля по 13 марта произошел незаконный захват в заложники и содержание в подвалах многоэтажек почти двух сотен жителей Гостомеля. Среди пострадавших - женщины, пожилые люди и несовершеннолетние дети. Тех из пленных, кто, не выдержав нечеловеческих условий содержания (сырость, холод, нехватка воды, еды и медикаментов), умирал, «хоронили» здесь же, вблизи дома.

В чем обвиняют Межидова и Мартынова

Оба обвиняются в:

удерживании гражданских;

нарушении правил обращения с гражданским населением;

использовании их в качестве «живого щита».

А Хусейн Межидов - еще и в ограблении гражданских лиц и объектов.

Даниил Мартынов и Хусейн Межидов обвиняются по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).

В чем обвиняют Кадырова

Следователи СБУ объявили Кадырову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ч. 3 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, приведших к гибели людей и других тяжких последствий);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, оправдание, признание правомерной временной оккупации части территории Украины, а также глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, начатую в 2014 году).

Продолжается следствие.

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