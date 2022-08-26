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В поле под Столбцами на видео сняли несколько «пылевых дьяволов»

  • 26.08.2022, 15:01
  • 2,648
В поле под Столбцами на видео сняли несколько «пылевых дьяволов»

Зрелище впечатляющее.

Пользовательница Instagram опубликовала видео, на котором зафиксировала, по ее словам, что-то похожее на торнадо в поле под Столбцами днем 26 августа. Зрелище впечатляющее, но это не смерч и не торнадо — на видео несколько «пылевых дьяволов».

«Пылевым дьяволом» называют небольшие пылевые вихри. Обычно они возникают в малооблачную погоду в результате сильного прогрева солнцем земли. Воздух, который нагревается, распространяется вверх и увлекает за собой пыль. Высотой они могут достигать 20 метров, но очень быстро рассеиваются, отмечает zerkalo.io.

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