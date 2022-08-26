В поле под Столбцами на видео сняли несколько «пылевых дьяволов» 26.08.2022, 15:01

2,648

Зрелище впечатляющее.

Пользовательница Instagram опубликовала видео, на котором зафиксировала, по ее словам, что-то похожее на торнадо в поле под Столбцами днем 26 августа. Зрелище впечатляющее, но это не смерч и не торнадо — на видео несколько «пылевых дьяволов».

«Пылевым дьяволом» называют небольшие пылевые вихри. Обычно они возникают в малооблачную погоду в результате сильного прогрева солнцем земли. Воздух, который нагревается, распространяется вверх и увлекает за собой пыль. Высотой они могут достигать 20 метров, но очень быстро рассеиваются, отмечает zerkalo.io.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».