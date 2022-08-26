Путину забыли сообщить о крушении доходов бюджета РФ 5 26.08.2022, 15:09

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В российской казне образовался огромный дефицит.

В то время как Минфин РФ отчитывается о сильнейшем за 11 лет падении доходов бюджета, в сознании президента Владимира Путина казна продолжает «ломиться» от денег, пишет finanz.

Наполняемость бюджета идет нужными темпами, несмотря на «проблемы, которые нам пытаются создать недоброжелатели и завистники», заявил Путин в четверг на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым.

Растут как нефтегазовые так, и ненефтегазовые доходы, последние - на 24%, что «особенно приятно», заявил Путин.

По данным Минфина, в июле доходы федерального бюджета рухнули на 26% в годовом выражении.

Поступления нефтегазовых налогов обвалились на 22%, до 771 млрд рублей; ненефтегазовых - на 29%, до 990 млрд рублей.

Сборы НДС (279 млрд рублей) оказались на 40% меньше, чем в июле-2021; налога на прибыль - на 32% (129 млрд рублей).

Параллельный импорт, которым власти надеются залатать «дыру» в поставках иностранных товаров, не принес доходов таможне: сборы НДС на ввозимые товары упали на 43%, акцизов - на 44%, ввозных пошлин - на 59% (193 млрд рублей, 7 млрд рублей и 32 млрд рублей соответственно).

При доходах в 1,761 трлн рублей правительство увеличило расходы на 17%, 2,653 трлн рублей. В результате по итогам июля в казне образовался дефицит на 892 млрд рублей, равный 33% месячного бюджета. Иными словами, без обеспечения налоговой выручкой остался каждый третий потраченный правительством рубль.

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