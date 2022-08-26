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Украинские военные «разбудили» фугасом спящего оккупанта

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  • 26.08.2022, 15:18
  • 2,652
Украинские военные «разбудили» фугасом спящего оккупанта

Перепуганный захватчик сбежал, бросив свой автомат.

Украинские военные проучили российского захватчика, решившего вздремнуть днем в окопе.

Соответствующее видео было опубликовано в Twitter в пятницу, 26 августа.

Во время разведки позиций противника с помощью дрона бойцы Сил обороны обнаружили спящего оккупанта и сбросили на него фугас.

Спасло его лишь то, что снаряд упал не в сам окоп, а чуть сбоку, однако, несмотря на это вражеская позиция оказалась зачищенной, поскольку перепуганный российский солдат сразу же сбежал, бросив свое оружие.

Это уже не первый случай, когда украинские защитники застают российских военных во время дневного сна.

Ранее в соцсетях обнародовали видео, на котором во время зачистки лесного лагеря оккупантов был обнаружен спящий солдат, для которого такой поворот событий оказался шокирующей неожиданностью.

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