Бойцы ВСУ меткими ударами остановили движение войск РФ по Дарьевскому мосту под Херсоном 3 26.08.2022, 15:43

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Это была единственная переправа через реку Ингулец.

Украинские воины продолжают методично лишать оккупантов логистического сообщения и путей к отступлению на Херсонщине. 26 августа очередные меткие удары были нанесены по Дарьевскому мосту через реку Ингулец.

В настоящее время эксплуатация моста в районе села Дарьевка остановлена, это была единственная переправа через Ингулец. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

«Ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжено выполнение огневых задач, в том числе по обеспечению контроля над Дарьевским мостом. Его эксплуатация остановлена», – говорится в сообщении.

В то же время херсонские паблики сообщают об очередных ударах по Антоновскому мосту в Херсоне, соединяющему правый и левый берег Днепра.

Напомним, 23 июля россияне заявили об ударе ВСУ по мосту через реку Ингулец в Херсонской области. Удар был якобы нанесен с помощью американской РСЗО HIMARS, из которой было выпущено 7 ракет.

Единственный мост через реку Ингулец – Дарьевский – был поврежден, однако на тот момент движение по нему сохранялось.

Впрочем, уже на следующий день коллаборант Кирилл Стремоусов пожаловался на новый удар ВСУ по этому мосту.

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