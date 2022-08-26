закрыть
26 августа 2022, пятница, 15:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бойцы ВСУ меткими ударами остановили движение войск РФ по Дарьевскому мосту под Херсоном

3
  • 26.08.2022, 15:43
  • 2,122
Бойцы ВСУ меткими ударами остановили движение войск РФ по Дарьевскому мосту под Херсоном

Это была единственная переправа через реку Ингулец.

Украинские воины продолжают методично лишать оккупантов логистического сообщения и путей к отступлению на Херсонщине. 26 августа очередные меткие удары были нанесены по Дарьевскому мосту через реку Ингулец.

В настоящее время эксплуатация моста в районе села Дарьевка остановлена, это была единственная переправа через Ингулец. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

«Ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжено выполнение огневых задач, в том числе по обеспечению контроля над Дарьевским мостом. Его эксплуатация остановлена», – говорится в сообщении.

В то же время херсонские паблики сообщают об очередных ударах по Антоновскому мосту в Херсоне, соединяющему правый и левый берег Днепра.

Напомним, 23 июля россияне заявили об ударе ВСУ по мосту через реку Ингулец в Херсонской области. Удар был якобы нанесен с помощью американской РСЗО HIMARS, из которой было выпущено 7 ракет.

Единственный мост через реку Ингулец – Дарьевский – был поврежден, однако на тот момент движение по нему сохранялось.

Впрочем, уже на следующий день коллаборант Кирилл Стремоусов пожаловался на новый удар ВСУ по этому мосту.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный
«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин