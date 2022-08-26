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Один из энергоблоков Запорожской АЭС снова подключили к сети

  • 26.08.2022, 15:59
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Один из энергоблоков Запорожской АЭС снова подключили к сети

Продолжается набор мощности.

Запорожскую атомную электростанцию удалось подключить к сети, она продолжает производить электроэнергию для Украины. Один из остановленных накануне энергоблоков около 14 часов 26 августа подключили к сети, продолжается набор мощности.

Сотрудники ЗАЭС смогли предотвратить спровоцированную российскими оккупантами потенциальную ядерную катастрофу. Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на «Энергоатом».

«Сегодня, 26 августа 2022 года, в 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет» , – указано в сообщении.

В очередной раз предотвратить ядерную катастрофу, которая затронула бы всю Европу и которую почувствовал бы весь мир, удалось благодаря героизму и профессиональности атомщиков ЗАЭС, которые в условиях чрезвычайного давления, под прицелами российских захватчиков продолжают выполнять свою работу.

«Атомщики Запорожской АЭС – настоящие герои! Они без устали и крепко держат на своих плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и всей Европы и самоотверженно работают, чтобы родная страна имела животворную электроэнергию», – подчеркнули в «Энергоатоме».

Напомним, на захваченной с начала марта Запорожской АЭС оккупанты разместили в зале энергоблока военную технику, взрывчатку и оружие, а также заминировали часть территории.

Также захватчики ежедневно обстреливают крупнейшую в Европе атомную станцию, из-за чего Украина вынуждена была обратиться к миру с предупреждением, что последствия этих российских преступлений могут быть равноценны применению атомной бомбы.

Недавно опасную ситуацию обсудили на заседании Совбеза ООН. Участники обсуждения пришли к общему выводу, что миссия МАГАТЭ должна получить доступ на станцию, а РФ обязана вывести свои войска со станции и вернуть ее под контроль законного владельца. Россия это делать  отказывается.

Опасность всего мира от действий РФ увидели даже в Amnesty International. Там заявили, что Россия использует ЗАЭС как военную базу, что угрожает мирным жителям.

14 августа стало известно, что 43 государства мира обратились к МАГАТЭ из-за произвола войск РФ на Запорожской АЭС. С таким же призывом обратились к мировому сообществу и депутаты Верховной Рады Украины. Они приняли обращение из-за ядерного терроризма, который РФ устроила на ЗАЭС.

В то же время в Британии и США предупредили РФ о последствиях провокаций. Глава комитета по обороне Британии Тобиас Элвуд и американский конгрессмен Адам Кинзингер заявили, что любое умышленное повреждение стратегического объекта, которое вызовет потенциальную утечку радиации, будет трактовано как нападение на страны-члены НАТО и запустит 5 статью.

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