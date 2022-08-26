О чем говорит реакция Лукашенко 9 Петр Кузнецов

26.08.2022, 15:53

12,938

Петр Кузнецов

Развитие сюжета с поздравлением Украины.

Заявление о том, что белорусские самолеты способны нести ядерное оружие, а так же практически одновременно появившиеся новости о давлении на родственников одного из командиров ПКК (полк им. Кастуся Калиновского - ред.) – это развитие начавшегося двумя днями ранее сюжета с поздравлением Украины с Днем Независимости.

То есть, тема развивается следующим образом. Лукашенко, для текущего контекста – очень оригинально, поздравил Украину с национальным праздником. Украинская сторона сообщила о продолжающихся «прилетах» со стороны белорусской и на этом фоне ответила на поздравление разными голосами, но одинаково по сути: прямыми угрозами. О юридических последствиях (Подоляк), намеками на судьбу Хуссейна и Каддафи (Минобороны) и «столбом» (депутат ВР).

И вот уже на эти угрозы последовал практически прямой ответ, что «мы с Путиным», что «не языками ляпаем», что «центры принятия решений» - ну, понятно, в общем. А непрямой – это уже давление на членов семьи бойца ПКК, потому что, совершенно понятно, что именно в нем (в полке, а не в отдельном бойце) белорусский режим видит главную силовую угрозу и возможный «таран».

Интересно здесь вот что. Аналитики уже комментировали то самое поздравление и его мотивы, которые, скорее всего, состояли в том, чтобы обратить на себя внимание Запада как на все еще самостоятельного игрока, имеющего некую, отличную от России (из которой, понятно, никаких поздравлений не звучало, а то, что звучало в пересказе Шольца – это совсем другая история) позицию. Запад напрямую никак не отреагировал. Но есть подозрения, что не стоит сбрасывать со счетов вероятность, что устами украинцев прозвучала не только их, но и уважаемых западных партнеров взгляд на вещи.

По крайней мере, реакция Минска говорит о том, что там украинские заявления прочитали именно так. В противном случае месседж «Мы вот с Путиным» звучал бы непоследовательно и нелогично после попытки «забросить удочку». Но если разговор пошел прямыми угрозами – тогда да, тогда не до последовательности, тогда надо оперировать серьезными вещами. Такими, например, как «ядерный зонтик».

Очевидно, попытка сыграть тонко через поздравление, обернулась лишь общим ухудшением ситуации. Потому что в итоге пришлось грозить ядерными ракетами, притом, даже не своими. В глазах мира это отнюдь не добавляет грозящим субьектности и независимости. Прикрываться Путиным еще можно, и можно будет еще какое-то время – тут сомнений нет. Однако важно помнить, что именно Путин, что называется, первый в этой очереди и момент, когда эта «крыша» просто не сможет защитить, очень даже может настать.

Вместе в одной лодке. Все дальше от берега.

Петр Кузнецов, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».