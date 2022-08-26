закрыть
26 августа 2022, пятница, 17:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

О чем говорит реакция Лукашенко

9
  • Петр Кузнецов
  • 26.08.2022, 15:53
  • 12,938
О чем говорит реакция Лукашенко
Петр Кузнецов

Развитие сюжета с поздравлением Украины.

Заявление о том, что белорусские самолеты способны нести ядерное оружие, а так же практически одновременно появившиеся новости о давлении на родственников одного из командиров ПКК (полк им. Кастуся Калиновского - ред.) – это развитие начавшегося двумя днями ранее сюжета с поздравлением Украины с Днем Независимости.

То есть, тема развивается следующим образом. Лукашенко, для текущего контекста – очень оригинально, поздравил Украину с национальным праздником. Украинская сторона сообщила о продолжающихся «прилетах» со стороны белорусской и на этом фоне ответила на поздравление разными голосами, но одинаково по сути: прямыми угрозами. О юридических последствиях (Подоляк), намеками на судьбу Хуссейна и Каддафи (Минобороны) и «столбом» (депутат ВР).

И вот уже на эти угрозы последовал практически прямой ответ, что «мы с Путиным», что «не языками ляпаем», что «центры принятия решений» - ну, понятно, в общем. А непрямой – это уже давление на членов семьи бойца ПКК, потому что, совершенно понятно, что именно в нем (в полке, а не в отдельном бойце) белорусский режим видит главную силовую угрозу и возможный «таран».

Интересно здесь вот что. Аналитики уже комментировали то самое поздравление и его мотивы, которые, скорее всего, состояли в том, чтобы обратить на себя внимание Запада как на все еще самостоятельного игрока, имеющего некую, отличную от России (из которой, понятно, никаких поздравлений не звучало, а то, что звучало в пересказе Шольца – это совсем другая история) позицию. Запад напрямую никак не отреагировал. Но есть подозрения, что не стоит сбрасывать со счетов вероятность, что устами украинцев прозвучала не только их, но и уважаемых западных партнеров взгляд на вещи.

По крайней мере, реакция Минска говорит о том, что там украинские заявления прочитали именно так. В противном случае месседж «Мы вот с Путиным» звучал бы непоследовательно и нелогично после попытки «забросить удочку». Но если разговор пошел прямыми угрозами – тогда да, тогда не до последовательности, тогда надо оперировать серьезными вещами. Такими, например, как «ядерный зонтик».

Очевидно, попытка сыграть тонко через поздравление, обернулась лишь общим ухудшением ситуации. Потому что в итоге пришлось грозить ядерными ракетами, притом, даже не своими. В глазах мира это отнюдь не добавляет грозящим субьектности и независимости. Прикрываться Путиным еще можно, и можно будет еще какое-то время – тут сомнений нет. Однако важно помнить, что именно Путин, что называется, первый в этой очереди и момент, когда эта «крыша» просто не сможет защитить, очень даже может настать.

Вместе в одной лодке. Все дальше от берега.

Петр Кузнецов, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный
«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин