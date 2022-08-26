Николаю Статкевичу не передали ни одного поздравления ко дню рождения 26.08.2022, 16:08

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Николай Статкевич

Но расчет властей не оправдался.

Лидеру белорусской оппозиции и политзаключенному Николаю Статкевичу не передали ни одного поздравления ко дню рождения. Об этом пишет его жена Марина Адамович. Она считает, что власти таким образом заставляют Статкевича поверить, «что никто его не поддерживает». Но это у них «никак не получится».

«Он просит поблагодарить всех, кто ему их [поздравления] отправлял, — добавляет Адамович. — Скажи, что я чувствую поддержку людей даже под землей».

Николай Статкевич был незаконно задержан 31 мая 2020 года по дороге к Комаровскому рынку в Минске, где в то время белорусы выстраивались в огромные очереди, чтобы подписаться за альтернативных кандидатов в президенты.

14 декабря 2021 года Николай Статкевич был осужден на 14 лет лишения свободы в колонии особого режима. Незаконный приговор огласили в следственном изоляторе Гомеля, судилище проходило в закрытом режиме.

Даже находясь в заключении, Николай Статкевич остается для белорусов символом стойкости духа. Политик продолжает вдохновлять и поддерживать находящихся на свободе соотечественников.

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