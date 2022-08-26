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Защитники Украины уничтожили вражеский склад с боеприпасами и десятки захватчиков

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  • 26.08.2022, 16:13
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Защитники Украины уничтожили вражеский склад с боеприпасами и десятки захватчиков

Противник понес ощутимые потери.

Защитники Украины нанесли очередной успешный удар по силам оккупационных войск РФ. В результате в поселке Терновая на Харьковщине был уничтожен вражеский склад с боекомплектом, а также 38 захватчиков.

Об этом 26 августа сообщил лидер полка «Азов» Андрей Билецкий. Он также показал видео удара воинов по врагу.

«Кадры успешной операции ССО «Азов» Харьков в поселке Терновая. Уничтожили склад с БК и 38 россиян», – рассказал он.

Судя по видео, которое обнародовал Билецкий, на военной базе оккупантов произошло несколько взрывов.

В результате противник понес ощутимые потери.

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