Защитники Украины уничтожили вражеский склад с боеприпасами и десятки захватчиков

Защитники Украины уничтожили вражеский склад с боеприпасами и десятки захватчиков1
- 26.08.2022, 16:13
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Противник понес ощутимые потери.
Защитники Украины нанесли очередной успешный удар по силам оккупационных войск РФ. В результате в поселке Терновая на Харьковщине был уничтожен вражеский склад с боекомплектом, а также 38 захватчиков.
Об этом 26 августа сообщил лидер полка «Азов» Андрей Билецкий. Он также показал видео удара воинов по врагу.
«Кадры успешной операции ССО «Азов» Харьков в поселке Терновая. Уничтожили склад с БК и 38 россиян», – рассказал он.
Судя по видео, которое обнародовал Билецкий, на военной базе оккупантов произошло несколько взрывов.
В результате противник понес ощутимые потери.