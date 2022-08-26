«В чем смысл полякам ехать за продуктами в нашу страну – непонятно»5
- 26.08.2022, 16:22
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Журналисты сравнили цены.
Поляки, спасаясь от голода, массово едут в Беларусь за покупками, твердит белорусская пропаганда. На прошлой неделе Лукашенко даже предложил организовать для приезжих торговлю прямо у границ. Есть ли в этом хоть доля правды?
Авторы программы «Лукавые новости» решили сравнить, где дешевле продукты, в Беларуси или Польше. Для сравнения были выбраны белорусский онлайн-магазин «Евроопт» и польский «Everli».
Итого, корзина из пяти продуктов в Польше стоит на 15% дешевле, чем в Беларуси. В чем смысл тогда полякам ехать за продуктами в нашу страну – непонятно. Впрочем, с начала действия безвиза Беларусь посетило около 5 тысяч поляков – это примерно одна сотая процента населения Польши.