«В чем смысл полякам ехать за продуктами в нашу страну – непонятно» 5 26.08.2022, 16:22

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Журналисты сравнили цены.

Поляки, спасаясь от голода, массово едут в Беларусь за покупками, твердит белорусская пропаганда. На прошлой неделе Лукашенко даже предложил организовать для приезжих торговлю прямо у границ. Есть ли в этом хоть доля правды?

Авторы программы «Лукавые новости» решили сравнить, где дешевле продукты, в Беларуси или Польше. Для сравнения были выбраны белорусский онлайн-магазин «Евроопт» и польский «Everli».

Итого, корзина из пяти продуктов в Польше стоит на 15% дешевле, чем в Беларуси. В чем смысл тогда полякам ехать за продуктами в нашу страну – непонятно. Впрочем, с начала действия безвиза Беларусь посетило около 5 тысяч поляков – это примерно одна сотая процента населения Польши.

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