закрыть
26 августа 2022, пятница, 17:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«В чем смысл полякам ехать за продуктами в нашу страну – непонятно»

5
  • 26.08.2022, 16:22
  • 4,400
«В чем смысл полякам ехать за продуктами в нашу страну – непонятно»

Журналисты сравнили цены.

Поляки, спасаясь от голода, массово едут в Беларусь за покупками, твердит белорусская пропаганда. На прошлой неделе Лукашенко даже предложил организовать для приезжих торговлю прямо у границ. Есть ли в этом хоть доля правды?

Авторы программы «Лукавые новости» решили сравнить, где дешевле продукты, в Беларуси или Польше. Для сравнения были выбраны белорусский онлайн-магазин «Евроопт» и польский «Everli».

Итого, корзина из пяти продуктов в Польше стоит на 15% дешевле, чем в Беларуси. В чем смысл тогда полякам ехать за продуктами в нашу страну – непонятно. Впрочем, с начала действия безвиза Беларусь посетило около 5 тысяч поляков – это примерно одна сотая процента населения Польши.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный
«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин