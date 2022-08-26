Ученые определили, в каких местах можно гладить кошек и кто справляется с этим лучше 5 26.08.2022, 16:29

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Знатокам кошек не стоит переоценивать собственные знания об их предпочтениях.

Кошки часто укладываются на колени аллергиков, а те думают, что животные делают это им назло. Загадочное предпочтение объясняется неверной интерпретацией восторженного поведения многих любителей кошек, которое те воспринимают как агрессию, а потому чувствуют себя комфортнее с более сдержанными людьми.

Команда Лорен Финки из Ноттингемского университета (Великобритания) изучила, как разные люди взаимодействуют с кошками в экспериментах с сотней питомцев из лондонского приюта для животных и 120 людьми, чей опыт общения с кошками и определенные черты характера были ранее установлены с помощью анкеты.

Эксперты наблюдали по мониторам, насколько близко к идеалу было общение кошки и человека. Положительным оказалось пассивное, сдержанное поведение испытуемых, так как самое важное — позволить кошке самой выбирать, когда и насколько она хочет вступать в контакт. Минусы получали участники, державшие кошку против ее воли.

Наблюдая, как хвостатые испытуемые прикасаются друг к другу, ученые выяснили, что кошки особенно ценят поглаживания головы, где расположено множество желез. Эксперты обозначили на схеме зеленым зоны под подбородком, на щеках, у основания ушей, а красным — основание хвоста и живот, поглаживание которых довольно неприятно для кошачьих. За прикосновения к зеленым участкам испытуемые получали плюсы, а за поглаживания красных -— минусы.

Удивительно, но опытные владельцы кошек и люди, считавшие себя профессионалами в обращении с домашними питомцами, в отличие от новичков в этом деле, плохо справились с задачей. Они не только чаще гладили участки, отмеченные красным цветом, но и принуждали кошачьих к контакту. Взаимодействие между ними и животными в среднем тоже было хуже, поскольку эти участники сдерживали кошек, тем самым ограничивая важный их самочувствия контроль за контактом.

Исследователи предполагают, что некоторые пожилые люди меньше воспринимают животное как самостоятельное живое существо. По сравнению с молодыми, они непроизвольно ограничивают свободу передвижения кошек - поведение, которое превращает даже самых терпеливых питомцев в царапающихся злючек. И хотя исследование проводилось с обитателями приютов, авторы предупреждают, что знатокам кошек не стоит переоценивать собственные знания об их предпочтениях.

В ближайшее время будут проведены дальнейшие исследования по изучению взаимодействия кошек в привычной обстановке и со знакомыми людьми.

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