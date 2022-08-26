Бывший разведчик КГБ: Дела ВС РФ в Украине плохи 7 26.08.2022, 16:32

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На мобилизацию Путин пойти не может.

Путин подписал указ об увеличении численности военнослужащих ВС РФ. Она должна увеличиться до 1,15 млн. Американские аналитики отмечают, что из указа непонятно, откуда будут взяты эти 137 тыс. То ли это будет мобилизация, то ли расширен призыв, то ли более энергично будут рекрутировать контрактников, рассказал экс-сотрудник КГБ СССР Юрий Швец на своем канале в YouTube.

Есть подозрение, что это будет расширенный призыв. На мобилизацию Путин пойти не может. Поэтому и предполагается такой хитрый вариант. Служащие срочной службы являются основным источником пополнения контрактников.

В любом случае смысл этого указа состоит в том, что дела на поле боя в Украине обстоят настолько плохо, что нужно новое пушечное мясо.

Есть и второй вариант – потенциально Путин ставит перед своими вооруженными силами более амбициозные задачи. То есть их ждут великие дела. По идее они должны закончить так называемую спецоперацию. Но там для них конца и края не видно. Поэтому второй вариант – вряд ли.

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