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Белорус выиграл 150 тысяч долларов в турнире по покеру на Кипре

  • 26.08.2022, 16:37
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Белорус выиграл 150 тысяч долларов в турнире по покеру на Кипре

Игра была нервной и напоминала качели.

Покерист из Беларуси Вадим Годзданкер выиграл турнир MPP Open. Соревнования проходили в рамках Luxon Pay Mediterranean Poker Party в городе Кирения, что находится на Кипре, пишет belmir.by.

Во время проведения турнира было 900 входов: в общую копилку каждый принес 1 100 долларов. А вот призовой фонд суммой около 1 миллиона долларов был гарантированным.

За финальным столом белорус Вадим Годзданкер играл с итальянцем Алессио Исайя. Их игру называют поединком нервов. По фишкам у Вадима было преимущество примерно 3 к 1, но потом соперник смог его обыграть и белорусу пришлось примерить роль догоняющего.

Фортуна была на стороне то одного, то другого игрока. Иногда белорус был на волоске от проигрыша, но все же смог вырвать победу у итальянца.

В итоге Вадим Годзданкер смог выиграть 150 тысяч долларов, а его сопернику из Италии достались 94 тысячи долларов. Турок Селахаддин Бедир занял третье место и заработал 63 тысячи долларов.

Сообщается, что в живых турнирах эта победа является самой крупной для белоруса. А в 2020 году ему удалось стать победителем event #20 серии European Poker Tour в Сочи.

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