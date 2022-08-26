Белорус выиграл 150 тысяч долларов в турнире по покеру на Кипре
- 26.08.2022, 16:37
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Игра была нервной и напоминала качели.
Покерист из Беларуси Вадим Годзданкер выиграл турнир MPP Open. Соревнования проходили в рамках Luxon Pay Mediterranean Poker Party в городе Кирения, что находится на Кипре, пишет belmir.by.
Во время проведения турнира было 900 входов: в общую копилку каждый принес 1 100 долларов. А вот призовой фонд суммой около 1 миллиона долларов был гарантированным.
За финальным столом белорус Вадим Годзданкер играл с итальянцем Алессио Исайя. Их игру называют поединком нервов. По фишкам у Вадима было преимущество примерно 3 к 1, но потом соперник смог его обыграть и белорусу пришлось примерить роль догоняющего.
Фортуна была на стороне то одного, то другого игрока. Иногда белорус был на волоске от проигрыша, но все же смог вырвать победу у итальянца.
В итоге Вадим Годзданкер смог выиграть 150 тысяч долларов, а его сопернику из Италии достались 94 тысячи долларов. Турок Селахаддин Бедир занял третье место и заработал 63 тысячи долларов.
Сообщается, что в живых турнирах эта победа является самой крупной для белоруса. А в 2020 году ему удалось стать победителем event #20 серии European Poker Tour в Сочи.