Украинский политолог: Вопрос времени, когда Лукашенко будет наказан 6 26.08.2022, 17:04

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Белорусскому диктатору сейчас никто не верит.

На днях Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости. Сегодня он объяснил свое поздравление тем, что «всегда восхищался Украиной, а сами украинцы — не нацики». Украинский политолог Владимир Фесенко рассказал, как можно трактовать эту ситуацию.

— К сожалению, в этом весь Лукашенко. Вот эта двойственность, где, казалось бы, он говорит человеческими словами, ведь последние полгода мы действительно желаем друг другу мирного неба. Но ведь до этого и сразу после этого поздравления в Украину полетели российские ракеты с территории Беларуси, — считает Фесенко.

За его словами не просто пустота, но и предательство. Он предал всех: Украину, а такими маневрами показывает и предательство России. Думаю, ему сейчас никто не верит.

Наверное, какие-то его сторонники остались в Беларуси, хотя благодаря исследованиям видно, что белорусы мечтают только об одном: чтобы Беларусь не втянули в войну против Украины.

И Лукашенко пытается играть с этим настроением. Это и есть одно из объяснений этого показного миролюбия.

Он таким образом не нам или Западу пытается показать какие-то жесты, потому что здесь ему никто не верит. Он таким образом пытается играть на чувствах миролюбия белорусов. Но эта игра лживая, и думаю, лишь вопрос времени и обстоятельств, когда Лукашенко будет наказан.

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