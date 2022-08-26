закрыть
26 августа 2022, пятница, 17:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский политолог: Вопрос времени, когда Лукашенко будет наказан

6
  • 26.08.2022, 17:04
  • 4,644
Украинский политолог: Вопрос времени, когда Лукашенко будет наказан

Белорусскому диктатору сейчас никто не верит.

На днях Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости. Сегодня он объяснил свое поздравление тем, что «всегда восхищался Украиной, а сами украинцы — не нацики». Украинский политолог Владимир Фесенко рассказал, как можно трактовать эту ситуацию.

— К сожалению, в этом весь Лукашенко. Вот эта двойственность, где, казалось бы, он говорит человеческими словами, ведь последние полгода мы действительно желаем друг другу мирного неба. Но ведь до этого и сразу после этого поздравления в Украину полетели российские ракеты с территории Беларуси, — считает Фесенко.

За его словами не просто пустота, но и предательство. Он предал всех: Украину, а такими маневрами показывает и предательство России. Думаю, ему сейчас никто не верит.

Наверное, какие-то его сторонники остались в Беларуси, хотя благодаря исследованиям видно, что белорусы мечтают только об одном: чтобы Беларусь не втянули в войну против Украины.

И Лукашенко пытается играть с этим настроением. Это и есть одно из объяснений этого показного миролюбия.

Он таким образом не нам или Западу пытается показать какие-то жесты, потому что здесь ему никто не верит. Он таким образом пытается играть на чувствах миролюбия белорусов. Но эта игра лживая, и думаю, лишь вопрос времени и обстоятельств, когда Лукашенко будет наказан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны
ВСУ должны вывести Лукашенко из войны Роман Бессмертный
«Русский мир» беспощаден
«Русский мир» беспощаден Леонид Невзлин