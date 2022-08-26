Der Spiegel: Российские шпионы следили за подготовкой военных ВСУ в Германии 5 26.08.2022, 17:16

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Над учебными центрами пролетали беспилотники.

Российская агентура в Германии шпионила за процессом обучения украинских военнослужащих работе с западными вооружениями. Об этом, ссылаясь на данные Службы военной контрразведки Германии (MAD), пишет Der Spiegel.

Описываются случаи, когда предполагаемые шпионы следили за учениями вблизи города Идар-Оберштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, а также близ города Графенвер в Баварии.

На обоих этих полигонах инструкторы бундесвера и США обучали военных ВСУ применению самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (Идар-Оберштайн) и американских артиллерийских систем (Графенвер).

Еженедельник пишет, что вскоре после начала программы обучения украинцев германские контрразведчики заметили «подозрительные автомобили, из которых, похоже, наблюдали за дорогами к военным объектам». Также над учебными центрами «несколько раз пролетали небольшие беспилотники», которые могли снимать подготовку бойцов ВСУ.

Также в подразделении бундесвера, отвечающем за военную контрразведку, подозревают, что российские шпионы пробовали радиосканерами снимать информацию с мобильных телефонов украинцев на полигонах.

Начальник MAD Мартина Розенберг заявила о растущей угрозе шпионажа со стороны России, «в частности, из-за обучения украинских вооруженных сил здесь, в Германии, а также из-за поставок оружия в Украину».

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