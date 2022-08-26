В Италии власти наняли экстрасенса для поиска воды 26.08.2022, 17:36

Его услугами пользовался даже экс-премьер-министр страны Сильвио Берлускони.

Глава коммуны Баярдо на севере Италии Ремо Моралья нанял экстрасенса-лозохода Ренато Лаболани, сообщает РБК.

Причиной стала аномальная жара в регионе: по словам Моральи, в поселении с мая пересохли два из пяти источников воды, упал уровень грунтовых вод. В Баярдо надеются, что лозоход сможет обнаружить новые родники.

«Понятно, что перед этим придется обращаться к инженерам, потребуется технико-экономическое обоснование. Но сейчас я уверен, что в определенных точках мы сможем выйти на водоносные слои», – заявил Ремо Моралья.

Надежный специалист

У экстрасенса хорошая репутация и отличные рекомендации: так, Лаболани с помощью лозы обнаружил воду в другом населенном пункте рядом с Баярдо и несколько родников.

А еще его как-то нанимал экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

У экстрасенса 30 лет успешной практики, его услуги пока обошлись коммуне в 300 евро, однако сумма может вырасти.

Лозоходство – это парапсихологическая практика, которая чаще всего применяется для поиска источников воды под землей. Лозоходы используют ветки в форме буквы Y и металлические рамки, которые, поворачиваясь в их руках, указывают, где будет хорошее место для колодца.

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