«У синепалого обострилась боязнь быть отстраненным от власти» 10 26.08.2022, 17:45

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Многое будет зависеть от ситуации в Украине.

Кейс с дочерью Дугина, на который пропаганда хунты получила команду «фас», неожиданно для дворца и синепалого быстро сдулся в самой России, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Разговоры о внутриэлитной борьбе, в которой условная партия войны визуально потерпела тактическое поражение, приводят пропагандистов обоих диктаторов в состояние ступора. Настоящая сакральная жертва, а не постановочный коричневый язык, оказалась невостребованной.

По прошествии нескольких дней очевидно, что этот кейс не будет использован в качестве повода для эскалации войны против Украины, не отозвался он в обществе, да и самому кремлевскому старцу не зашел. До убийства Кирова по эффекту здесь оказалось очень далеко. То есть свои могут убрать просто так в любой момент, и это даже не послужит великой цели.

У синепалого обострилась боязнь быть отстраненным от власти Кремлем. До физического устранения не дойдет. Но конец октября-ноябрь фигурируют в разговорах как возможные сроки начала операции по принуждению к транзиту. В Кремле считают, что белорусов настолько загнали под плинтус, что с их мнением можно будет не считаться, заменив лояльного, но абсолютно неадекватного синепалого, на кого-то, кого можно будет в большей степени предсказуемо контролировать.

Опять начала циркулировать фамилия канувшей на некоторе время в информационное небытие леди Капусты. Внутренняя конфликтность и возрастающая подозрительность будет продолжать подтачивать систему изнутри. В связи с этим мы не исключаем попыток зайти на очередной круг с идеей переговоров в аналогичные сроки, дабы не допустить еще большего давления со стороны белорусов, временно покинувших страну. Для организации вовлечения в этот процесс будут задействованы все ресурсы из числа агентуры и полезных идиотов. Впрочем многое будет зависеть от ситуации в Украине. Чем серьезнее баланс будет склоняться в сторону Киева, тем быстрее будут происходить внутренние разрушительные процессы в окружении кремлевского старца и синепалого. Желаем Украине скорейшей победы.

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