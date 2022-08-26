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Кому нужна справка в школу в Беларуси и каких врачей надо пройти

  • 26.08.2022, 18:09
Кому нужна справка в школу в Беларуси и каких врачей надо пройти

Наведаться в поликлинику раз в год обязательно даже для здорового ребенка.

Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка делается один раз в год и, в идеале, сразу после дня рождения. Действительна она 12 месяцев со дня выдачи. Так что в августе 2022 года в детские поликлиники за справками должны обратиться родители детей, чьи дни рождения выпали на летние месяцы, пишет «Комсомолка».

Для каждого ребенка объем диспансеризации свой и зависит от возраста и имеющихся заболеваний. Но каких узких специалистов педиатр просит посещать каждый год? Невролога, хирурга, окулиста, гинеколога (для девочек), стоматолога и логопеда.

Кстати, педиатр примет и заключения узких специалистов частных медцентров.

В итоге, педиатр вносит в медсправку сведения о группе здоровья, распределении в основную, подготовительную, специальную медицинскую группу или группу ЛФК, рекомендует парту в классе ближе или дальше от доски в зависимости от зрения, помечает сведения о проведенных прививках.

Справки для посещения спортивных секций может выдавать медицинский работник школы или детского сада на основании справки о состоянии здоровья, которую ребенок получил в поликлинике от своего педиатра.

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