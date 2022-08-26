Украина не потеряла ни одной установки HIMARS: ракетами уничтожено 50+ складов РФ 3 26.08.2022, 18:15

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Пентагон неоднократно хвалил эффективное применение систем ВСУ.

Все переданные Западом дальнобойные системы залпового огня выполняют боевые задачи на фронте. Враг не уничтожил ни одной установки. Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на Минобороны Украины.

- 20+ украинских HIMARS, M270 и MARS. Все остаются в строю, - говорится в сообщении.

Отмечается, что системами уничтожено более 50 складов с оружием и боеприпасами российских оккупантов.

Враг регулярно распространяет фейки об уничтожении установок HIMARS, однако ни одно из заявлений МО России не подтверждено ни Украиной, ни Соединенными Штатами.

Пентагон неоднократно хвалил эффективное применение систем Вооруженными силами Украины. Для поражения вражеских целей защитники используют ракеты на 70-80 км дальности.

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